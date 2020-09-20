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Fatih Terim onay verdi Ahmet Çalık Galatasaray'dan ayrılıyor

Galatasaray'a geldiğinden beri forma şansı bulamayan ve hep yedek bekleyen 26 yaşındaki oyuncu Ahmet Çalık için Fatih Terim'den de onay çıktı.

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3 sezon önce 2.5 milyon euro bedelle Galatasaray'a transfer olan Ahmet Çalık ayrılığın eşiğinde. Takımda fazla forma şansı bulamayan 26 yaşındaki stoperin transfer görüşmeleri yapmasına için verildi.

Ahmet Çalık ve menajerinin ilk etapta Antalyaspor ile Yeni Malatyspor'dan gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi. Anlaşma durumunda Galatasaray, Ahmet Çalık'tan cüzi de olsa bir bonservis bedeli kazanacak. Ayrıca Maaş bütçesinde de 900 bin euro'luk açık oluşturacak.

8 kez milli formayı giydi
Ocak 2017’de Gençlerbirliği’nden 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Ahmet Çalık, Galatasaray’da bir türlü istikrarlı şekilde forma giyemedi. Ahmet, Türk Milli Takımı’nda ise 8 kez görev aldı ve 1 kez fileleri havalandırdı.

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