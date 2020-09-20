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HABER /  EĞİTİM

DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı 2020 DGS üniversite kontenjanları

'DGS tercihleri ne zaman?' sorusu, 2020 DGS puanları belli olan ve tercihler için hazır bekleyen adaylarca sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adayların gözü ÖSYM'den gelecek 'kılavuz yayımlandı' haberinde. İşte, konuya dair tüm ayrıntılar...

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Üniversitelerin iki yıllık önlisans bölümlerinden aldıkları eğitimleri lisans programlarına tamamlamak adına DGS sınavına hazırlanarak puanlarını elde eden adaylar, şimdi de ÖSYM'nin açıkladığı kontenjanlar doğrultusunda tercihlerini yapacak. Bu işlemin başlaması için öncelikle tercih kılavuzunun yayımlanması gerekiyor. Peki, DGS kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

DGS ne zaman yapılacak: 
DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.Geçtiğimiz yıl DGS sonuçları 25 Temmuz’da açıklanmış, tercihler 21 Ağustos’ta alınmaya başlanmıştı.

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

2019 yılı DGS taban puanlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

2019 DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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