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Fenerbahçe golcü transferinde 4 plan belirledi

Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç'i gönderen Fenerbahçe, santrafor bölgesine iki takviye yapacak. Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda 4 plan belirledi. Kanarya, transferleri 27 Eylül'de oynanacak olan Galatasaray derbisine yetiştirecek.

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Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç'i gönderen Fenerbahçe'de forvet takviyesi için çalışmalar hızlandı. Sarı-Lacivertliler, Mame Thiam ve Enner Valencia'yı renklerine bağlasa da teknik direktör Erol Bulut iki tane net santrfor istiyor.

Sabah'ın haberine göre, yönetim de 12 yeni isimle güçlendirdiği kadrosunun kalitesini iki kaliteli golcüyle yükseltmek istiyor. Muriqi'yi 17,5 milyon euro karşılığında Lazio'ya gönderen ve nakit akışını sağlayan Fenerbahçe gözünü yıldızlara çevirdi.

A planı: Ze Luis-Samatta
Porto'dan Ze Luis ve Aston Villa'dan Mbwana Samatta için satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerini ileten Kanarya, 3 ismi daha listede tutuyor.

B planı: Gameiro-Bas Dost
Valencia ile 1 yıl sözleşmesi kalan Kevin Gameiro ile uzun süredir görüşmeler devam ederken, Frankfurtlu Bas Dost'la da temaslar sürüyor.

Son aday Okaka
Sarı-Lacivertliler'in son hedefi ise Stefano Okaka... Daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen İtalyan forvet için girişimlerin başladığı kaydedildi.

Sürpriz aday Deeney
The Athletic'in iddiasına göre sarı-lacivertliler, Watford'un İngiliz golcüsü Troy Deeney ile ilgileniyor. Geçen sezon Premier Lig'e veda eden Watford'da haftalık 100 bin sterlin maaş aldığı belirtilen 32 yaşındaki golcü için Fenerbahçe'nin maaş konusunda bir çekincesi olmadığı kaydedildi.

Golcülüğünün ötesinde enerjik ve güçlü yapısıyla öne çıkan Troy Deeney, zaman zaman uzun süreli gol sorunları yaşasa da taraftarların en çok sevdiği oyuncuların arasında yer almayı başarıyor.

Derbide sahada olacaklar
Forvet transferi için bu 6 isim için pazarlıklar yapan Fenerbahçe, 2 golcüyü kadrosuna katacak. Kanarya'nın hedefi bu 2 golcüyü de 27 Eylül'de oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirmek.

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