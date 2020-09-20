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RTÜK’ten hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle suç duyurusu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üst Kurul Başkanı ve Üst Kurul üyelerini hedef alan küfür-hakaret içerikli mesajlar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

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"Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna iletilen şikâyet ve beğeniler dışında hakaret ve tehdit içerikli gönderilen mesajlar ve paylaşımlar da takipsiz kalmıyor." denildi.

RTÜK’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

RTÜK iletişim merkezine e-devlet, internet sitesi, çağrı merkezi, sosyal medya paylaşımları gibi yöntemlerle ulaşan vatandaşların şikâyet ve önerilerini dikkatle kayıt altına alarak her biri için gerekli aksiyonları alan Üst Kurul; aynı yöntemlerle kuruma ulaşan ve amacı hakaret, küfür, tehdit içeren bildirim, paylaşım ve yorumların da peşini bırakmıyor. Bu kapsamda 25.09.2019 tarihinde internet üzerinden RTÜK iletişim merkezine ulaşan bir kişinin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, Üst Kurul Başkanı ve Üst Kurul üyelerini hedef alan küfür ve hakaret içerikli bildirimi hakkında Üst Kurul Başkanlığımız tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Başsavcılık tarafından ağır hakaret ve küfür içerikli paylaşımı yapan kişinin adresi ve kimlik bilgileri tespit edildikten sonra şahsın Sayın Cumhurbaşkanımız, Üst Kurul Başkanı ve Üst Kurul üyelerini hedef almış olduğu; Cumhurbaşkanımıza yönelik onur, şeref ve saygınlığına saldırı, küfür ve hakaret içeren iletisi ile Türk Ceza Kanunu’nun 299/1. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçunu ve 125/5. maddesinde düzenlenen kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret işlediğini belirten bir iddianame hazırlanmıştır. İddianame, Ankara 49. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek Sayın Cumhurbaşkanımız ve Üst Kurul Üyelerine internet yoluyla küfür ve hakaret içerikli mesaj gönderen şahsın yargılanmasına başlanılmış durumdadır.

Radyo, televizyon ve internet yayınları hakkında vatandaşın her türlü eleştiri, şikâyet, öneri ve ihbarını titizlikle değerlendiren RTÜK; bu amaçlar dışında ifade özgürlüğü sınırlarını aşan sosyal medya paylaşımları da dahil olmak üzere hakaret ve tehdit içerikli bildirimler hakkında da gerekli mercilere müracaatta bulunmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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