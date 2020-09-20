Hulusi Akar: Bu utanç vesikası tarihe kara leke olarak geçecek

Yunanistan'da bir gazetenin manşetinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfretmesine bir tepki de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi...

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunan gazetenin alçaklığına sert tepki. Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'a manşetinden küfreden gazete için "Bu utanç vesikası Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır" dedi. İşte Bakan Akar'ın Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan o açıklaması:

- Habercilikle alakası olmayan bir Yunan gazetesinde Sn. Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve aklı başında Yunan halkı dahil sağduyu sahibi hiçkimsenin asla kabul etmediği son derece seviyesiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz.

- Bu utanç vesikası Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır.

-İki ülke arasındaki ilişkileri sabote etmeyi amaçlayan ve kamu vicdanında zaten mahkum olan bu ahlaksızlar hakkında Yunan makamlarınca da gerekli idari ve adli işlemlerin derhal yapılmasını bekliyoruz.