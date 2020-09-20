BIST 1.112
DOLAR 7,56
EURO 8,96
ALTIN 473,93
HABER /  GÜNCEL

Hulusi Akar: Bu utanç vesikası tarihe kara leke olarak geçecek

Yunanistan'da bir gazetenin manşetinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfretmesine bir tepki de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi...

Abone ol

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunan gazetenin alçaklığına sert tepki. Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'a manşetinden küfreden gazete için "Bu utanç vesikası Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır" dedi. İşte Bakan Akar'ın Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan o açıklaması:

- Habercilikle alakası olmayan bir Yunan gazetesinde Sn. Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve aklı başında Yunan halkı dahil sağduyu sahibi  hiçkimsenin asla kabul etmediği son derece seviyesiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz.

- Bu utanç vesikası Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır. 

-İki ülke arasındaki ilişkileri sabote etmeyi amaçlayan ve kamu vicdanında zaten mahkum olan bu ahlaksızlar hakkında Yunan makamlarınca da gerekli  idari ve adli işlemlerin derhal yapılmasını bekliyoruz.

SON DAKİKA HABERLERİ
İbrahim Kalın'dan Yunanistan'ın hadsiz manşetine tepki: Kınıyorum, telin ediyorum, lanetliyorum
Süleyman Pampal'dan korkutan sözler: Büyük İstanbul depremine yaklaşıyoruz
CHP'de işler iyice karışıyor! İnce: Ben partinin değil Mustafa Kemal’in askeriyim
Yunanistan'dan 'hac' kışkırtması! Meriç Nehri sınırına dikildi Türkiye harekete geçti
Cüneyt Özdemir, Macron'un Türkçe tweetinde '7 hata' buldu
Sergen Yalçın çok istedi Nazım Sangare'yi Fenerbahçe kaptı
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'den TikTok yasağı kararı! Bir hafta erteleyecek
Fenerbahçe golcü transferinde 4 plan belirledi
Fatih Terim onay verdi Ahmet Çalık Galatasaray'dan ayrılıyor
DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı 2020 DGS üniversite kontenjanları
81 sayfalık idam raporu hazırlandı MHP Genel Başkanı Bahçeli gündeme getirmişti
MHRS randevu alma ekranı TC ile randevu alma sayfası
Yorumlar