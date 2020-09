Leicester City, Cengiz Ünder'i resmen açıkladı

İngiltere premier Lig ekiplerinden Leicester City, Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'i kiralık olarak transfer ettiğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Son üç sezonu Serie A'da Roma formasıyla geçiren Cengiz, sezon sonuna kadar Premier Lig'de mücadele edecek.

''En iyi arkadaşım Leicester City'de oynadığı için kendimi çok şanslı hissediyorum''

Transferiyle ilgili konuşan Cengiz Ünder, ''En iyi arkadaşım Leicester City'de oynadığı için kendimi çok şanslı hissediyorum. Çağlar Söyüncü ile oynayabildiğim için çok mutluyum. Leicester maçlarını hep onun için izledim.

''Premier Lig futbol oynamak için harika bir fırsat''

Leicester'a gidip antrenmanlara başlamak için sabırsızlanıyorum. Her zaman İngiltere'de oynamak istemişimdir ve Premier Lig futbol oynamak için harika bir fırsat. Hızlı bir oyuncuyum ve arkadaşlarıma çok fazla şans yaratabilirim."

3 sezonda 17 gol attı

Cengiz Ünder, 2017 yılında Medipol Başakşehir'den transfer olduğu Roma'da geçirdiği 3 sezonda 17 gol attı. Genç futbolcu, son iki sezonda ise geçirdiği sakatlıklardan dolayı fazla forma şansı bulamadı.

3 years ago, when I walked into this door, I came to show a great challenge. During my time here, I loved not only AS Roma, but also the city of Rome, the culture, the people of this wonderful city. pic.twitter.com/xZiXK1f5Se