Leicester City, Cengiz Ünder'i resmen açıkladı

İtalya Seri A’da Roma forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü’nün de formasını giydiği Leicester City’ye transfer oldu.

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İngiltere premier Lig ekiplerinden Leicester City, Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'i kiralık olarak transfer ettiğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Son üç sezonu Serie A'da Roma formasıyla geçiren Cengiz, sezon sonuna kadar Premier Lig'de mücadele edecek.

Cengiz Ünder milli oyuncularımızdan Çağlar Söyüncü ile aynı takımda ter dökecek. İzmir kulübü Altınordu'nun Türk futboluna kazandırdığı iki futbolcu böylece 4 yıl sonra Leicester City formasında yeniden bir araya gelmiş oldu.

''En iyi arkadaşım Leicester City'de oynadığı için kendimi çok şanslı hissediyorum''

Transferiyle ilgili konuşan Cengiz Ünder, ''En iyi arkadaşım Leicester City'de oynadığı için kendimi çok şanslı hissediyorum. Çağlar Söyüncü ile oynayabildiğim için çok mutluyum. Leicester maçlarını hep onun için izledim.

''Premier Lig futbol oynamak için harika bir fırsat''

Leicester'a gidip antrenmanlara başlamak için sabırsızlanıyorum. Her zaman İngiltere'de oynamak istemişimdir ve Premier Lig futbol oynamak için harika bir fırsat. Hızlı bir oyuncuyum ve arkadaşlarıma çok fazla şans yaratabilirim."

3 sezonda 17 gol attı

Cengiz Ünder, 2017 yılında Medipol Başakşehir'den transfer olduğu Roma'da geçirdiği 3 sezonda 17 gol attı. Genç futbolcu, son iki sezonda ise geçirdiği sakatlıklardan dolayı fazla forma şansı bulamadı.

3 years ago, when I walked into this door, I came to show a great challenge. During my time here, I loved not only AS Roma, but also the city of Rome, the culture, the people of this wonderful city. pic.twitter.com/xZiXK1f5Se — Cengiz Ünder (@cengizunder) September 20, 2020

Roma'ya veda mesajı

Twitter hesabından Roma'ya veda mesajı da yollayan Cengiz Ünder, şunları kaydetti: "3 yıl önce bu kapıdan geçtiğimde, büyük bir mücadeleye gireceğimi biliyordum. Burada geçirdiğim zaman içinde sadece kulübü değil, kültürü ve insanıyla Roma kentini de çok sevdim. İlk geldiğim günden bu yana bana desteğini ve sevgisini gösteren Roma taraftarına çok teşekkür ediyorum. Bu eşsiz zamanların ardından artık yeni bir yarışa hazırım. Bana güvenerek kariyerimde yeni bir sayfa açmama yardımcı olan Leicester City teknik direktörü Brendan Rodgers ve teknik ekibe teşekkür ederim. Ailem ve menajerime, verdikleri destekten dolayı her zaman minnettar kalacağım."