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Adana'da emlakçı kadına molotofkokteyli attı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı

ADANA'da bir emlakçı dükkanına molotofkokteyli atan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırının hedefi olan emlakçı kadının 'Beni sürekli tehdit ediyordu ama kendisini tanımıyorum, kendisi de emlakçıymış' dediği öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Serkan B. (32), kadın emlakçı C.B.'nin (60) iş yerine molotofkokteyli attıktan sonra kayıplara karıştı. Serkan B. sokakta devriye gezen bekçiler tarafından yakalandı.

İş yerindeki yangın ise büyümeden söndürüldü. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunda molotofkokteylini kendisinin atmadığını savundu.

Serkan B.'den şikayetçi olan C.B'nin  emniyetteki ifadesinde "Beni sürekli tehdit ediyordu ama kendisini tanımıyorum, kendisi de emlakçıymış" dediği öğrenildi.

Serkan B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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