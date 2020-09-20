Şahmeranı rüyasında gören Mardinli genç 23 yıldır resmediyor anlatırken etkileniyor

"Anlatırken bile etkileniyorum"

Özcan, şöyle konuştu: Küçükken Mardin'in eski kültürlerini yansıtmak amacıyla bir proje yapmak istedim. Bir şahmeran tablosu buldum. Babama bunun ne olduğunu sordum, bana hikayesini anlattı. Çok etkilendim. Gece uyuduğumda rüyamda şahmeranı görüp konuştum. Hatta onunla konuştum rüyamda. Çok etkilendim. Şu an bunu anlatırken bile etkileniyorum."