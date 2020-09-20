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İçişleri Bakanı Soylu'dan Saygı Öztürk'e sert tepki! 'Karar almadan senin onayına göndereceğiz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sözcü Gazetesi Yazarı Saygı Öztürk'ün yazısındaki eksik ve yanlış bilgileri düzeltti. Öztürk'e 'Dereli' üzerinden sert sözlerle yükelenen Soylu, "Karar almadan senin onayına göndereceğiz" diyerek tepki gösterdi.

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İçişleri Bakanı Soylu, "Deveye 'Boynun neden eğri?' diye sormuşlar; 'Nerem doğru ki!' demiş Saygı Öztürk’ün bugünkü yazısındaki eğrileri düzeltmek için aşağıda, açıklama zorunluluğu doğmuştur." ifadelerini kullandı.

"Kopyala-yapıştır mantığıyla..."

Bakan Soylu, Saygı Öztürk'e yönelik "kopyala-yapıştır mantığıyla ve kulaktan dolma birtakım bilgilerle, sadece bize karşı husumetini dillendirmek için çizdiğiniz çerçeveyi bugünkü yazınızda da şaşkınlıkla ve üzülerek takip ettik." diye yazdı.

"Karar almadan senin onayına göndereceğiz"

Saygı Öztürk'ün yazısındaki eksik ve yanlış bilgileri düzelten Bakan Soylu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

Sayın Saygı Öztürk, kopyala-yapıştır mantığıyla ve kulaktan dolma birtakım bilgilerle, sadece bize karşı husumetini dillendirmek için çizdiğiniz çerçeveyi bugünkü yazınızda da şaşkınlıkla ve üzülerek takip ettik. Vesayet dönemi gazeteciliği ile hırsınızın, kibrinizin sizi hiç de doğru olmayan bir tutuma yönlendirdiğini görüyoruz. Tabi ki buna karışmıyoruz. Bu gazetecilik mesleği ile aranızdaki ilişkidir, tasarrufta sizindir.

Ancak bugünkü yazınızdaki fitne unsurlarını ve doğru olmayan bilgileri düzeltmek de bizlerin sorumluluğu olduğu için, cevap vermek durumundayız;

1- Giresun'da şehit olan 5 jandarma personelimizin (yazınızda 4 olan) şehit olduğu ilçe Dereli değil, Tirebolu Harşit Çayı'dır. Selin etkili olduğu ilçeler ise Tirebolu Harşit Çayı, Espiye, Dereli (selden dolayı Dereli'de bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.) Doğankent ve bazı yerleşim yerleri ile köylerdir.

2- Yazınızın aksine Dereli kaymakamımız görevden alınmamış yeri değiştirilmiştir. Elazığ'da yaşanan depremden sonra başarılı çalışmalar ortaya koyan Kemaliye kaymakamımız, Giresun'daki sel felaketinin ardından daha hızlı yol alabilmek ve yaraları daha hızlı sarabilmek için Dereli'ye görevlendirilmiş, Dereli kaymakamımız da Kemaliye'ye görevlendirilmiştir, yani iki ilçe arasında bakanlığımızın tasarrufu ile becayiş yapılmıştı.

3- Yazınızda 'İl Özel İdaresi Müdürü' (!) dediğiniz Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekterimiz ise yaşanan sel felaketi sonrası görevlendirdiğimiz müfettişlerin talebi doğrultusunda, "kum ve çakıl ocaklarının derelerdeki kontrol edilemeyen faaliyetleri" sebebiyle görevinden alınmıştır.

Anlaşılıyor ki hasmane tutumunuz, sizi sorumlu gazetecilikten ayırmaktadır. Yıllar sonra mesleğinizde geldiğiniz nokta bu olmamalıydı. Geçmişte İçişleri Bakanlığı mensubu olan iki ağabeyinize danışsaydınız, belki yazınızdaki bu hatalara yer vermezdiniz. Bundan sonra Bakanlığımızın alacağı tüm kararları da onayınızı almak için gazetenizdeki adresinize göndereceğiz. 

Hakiki saygıyla...

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