Zonguldak'ta tartıştığı kişinin baltalı saldırısına uğradı

ZONGULDAK'ta alkollü 2 şahıs arasında çıkan tartışmada, balta devreye girdi. Baltanın hedefi olan B.A.'nın kulağında kesik oluştu. Olay sonrası kaçan şüpheli yakalanırken yaralı B.A. hastaneye kaldırıldı.

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Olay, sabaha karşı Ereğli ilçesi Bozhane mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre alkollü oldukları öğrenilen B.A. ile C.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda, C.G. baltayla B.A.'ya saldırdı.

Kulağı kesilen B.A., haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçan C.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturmayı sürüyor.