BIST 1.112
DOLAR 7,56
EURO 8,96
ALTIN 473,93
HABER /  YEREL

Zonguldak'ta tartıştığı kişinin baltalı saldırısına uğradı

Demirören Haber Ajansı

ZONGULDAK'ta alkollü 2 şahıs arasında çıkan tartışmada, balta devreye girdi. Baltanın hedefi olan B.A.'nın kulağında kesik oluştu. Olay sonrası kaçan şüpheli yakalanırken yaralı B.A. hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Olay, sabaha karşı Ereğli ilçesi Bozhane mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre alkollü oldukları öğrenilen B.A. ile C.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda, C.G. baltayla B.A.'ya saldırdı.

Kulağı kesilen B.A., haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçan C.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturmayı sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 2'inci kattan düşen, tuvalet penceresinden kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelileri kamerada Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanı Soylu'dan Saygı Öztürk'e sert tepki! 'Karar almadan senin onayına göndereceğiz'
İYİ Parti’de kurultay heyecanı! Akşener tek aday! Z kuşağına özel kurultay şarkısı
Uşşaki şeyhinin cinsel istismarına uğrayan 12 yaşındaki kızın annesi konuştu! 'Yine giderim'
İbrahim Kalın'dan Yunanistan'ın hadsiz manşetine tepki: Kınıyorum, telin ediyorum, lanetliyorum
Süleyman Pampal'dan korkutan sözler: Büyük İstanbul depremine yaklaşıyoruz
CHP'de işler iyice karışıyor! İnce: Ben partinin değil Mustafa Kemal’in askeriyim
ÖNCEKİ HABERLER
İran’dan ABD’ye çağrı: Uluslararası topluma geri dön
Ali Gültiken'den Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ'a tepki
YKS ek tercih ücreti kaç para hangi bankalara ödenir?
Vodafone İstanbul Yarı Maratonu koşuldu
Adana'da emlakçı kadına molotofkokteyli attı tutuklandı
AÖL kayıtları ne zaman bitecek 2020 AÖL sınav tarihleri takvimi
Yorumlar 1 yorum