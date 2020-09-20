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Bakan Koca: 3 tedbiri sıkı uygularsak, grip vakalarını da azaltmış oluruz

Demirören Haber Ajansı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı alınan üç tedbirin sıkı uygulandığı takdirde, grip vakalarının da azaltılmış olacağını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son zamanlarda artış gösteren koronavirüs vakalarından sonra vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gribin sebebi İnfluenza virüsü, Koronavirüsle aynı şekilde bulaşır. Yakın mesafede, kapalı ortamda risk artar. Koronavirüse karşı alınan üç tedbiri sıkı uygularsak, grip vakalarını da azaltmış oluruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Aynı anda iki virüsle savaşmak zorunda kalmayalım" ifadesini kullandı.

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