Neslican Tay kimdir kaç yaşında öldü ne kanseriydi?

20 Eylül 2019 Yılında hayatını kaybeden Neslican Tay'ın ölümü Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Herkese inanç, başarı ve azim duygusuyla örnek olan Neslican Tay ölümünün birinci yılında gururla anılıyor. Neslican Tay kimdir, Neslican Tay neden öldü, Neslican Tay ne kanseriydi

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Sosyal medya gündemine oturan Neslican Tay, ölüm yıldönümünde büyük özlemle anılıyor. Herkesin içindeki başarma duygusunu açığa çıkaran Neslican Tay hakkında araştırmalar peş peşe geliyor. Yaptığı paylaşımlarla ve çektiği videolarla çok konuşulan Neslican Tay kimdir, Neslican Tay ne kanseriydi, ne zaman öldü?

Neslican Tay kimdir: Neslican Tay, 1998 yılında Bursa'da doğdu. Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican Tay, Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi görüyordu. 2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendisine 'Demir Kadın' diyen Neslican Tay, verdiği röportajda söylediği "Bacağım yok ama yaşam sevincim var!" , "Bacağımın kesilmiş olmasının hayatımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Ben bir bacaktan ibaret değilim ki... Çok daha fazlasıyım!" sözleriyle binlerce insana umut olmuştu. Neslican Tay 20 Eylül Cuma günü yaşamını yitirdi.

Sosyal medyada fenomen olmuştu: Sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele azmi ile tanınan ve sosyal medya fenomeni haline gelen Neslican Tay'ın takipçileri genç kızın sağlığına kavuşması için dualarla ve iyi dilekleriyle destek veriyordu.

Rize’nin Gülbahar Mahallesi’nde ailesi ile oturan Neslican Tay, 2 yıl önce kanser hastalığına yakalandığını öğrenmişti. Tümör nedeniyle sol bacağı kesilen genç kız, hayattan kopmadı, azmi ile kanser hastalarına örnek oldu. Sosyal medya hesabından hastalığını duyuran ve kanserle mücadele edeceğini açıklayan Neslican, yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileri ile paylaşmıştı.

Kısa sürede 800 bini aşan takipçi sayısına ulaşan Neslican, bir yandan tedavi görürken, diğer yandan Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü kazanarak eğitimini sürdürdü. Kanser hastalığı ile mücadelesi sırasında kendisi gibi hastalara verdiği moral ve destekle tanınan Neslican, fenalaşınca İstanbul’da bir hastanede yoğun bakıma alınmıştı.