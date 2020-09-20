Mesut Yılmaz'dan umut kesildi dendi eşi Berna Yılmaz'dan son dakika açıklamalar
Kanser olan eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın yoğun bakımda olduğu iddia edilmişti. Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili eşi Berna Yılmaz açıklama yaptı. Berna Yılmaz, "Yoğun bakımda değil, tedavisi sürüyor" ifadelerini kullandı.
Anavatan Partisi'nin eski lideri ve eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili eşi Berna Yılmaz açıklama yaptı. Berna Yılmaz, "Yoğun bakımda değil, tedavisi sürüyor" ifadelerini kullandı. Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da eski Başbakan Mesut Yılmaz’ı tedavi gördüğü hastanede ziyareti sonrası “Zor günler geçiriyoruz, herkes dua etsin” dedi.
CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever, Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz ile görüştü ve Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili son bilgileri aktardı. İşte Ceylan Sevir'in verdiği o bilgiler...
Mesut Yılmaz’ın hastane odasında kendisine refakat eden eşi Berna Yılmaz’la telefonla görüşme fırsatı yakaladım ve kendisine eşinin sağlık durumunu sorduğumda bana Mesut Yılmaz’ın hastane odasında tedavisinin devam ettiğini yoğun bakımda olmadığını belirterek hayatını kaybettiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aradı
Dünkü iddiaların ışığında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da kendilerini aradığını belirterek sağlık durumuyla ilgili bilgi aldığını da söyledi.