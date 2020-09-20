Mesut Yılmaz'dan umut kesildi dendi eşi Berna Yılmaz'dan son dakika açıklamalar

Anavatan Partisi'nin eski lideri ve eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili eşi Berna Yılmaz açıklama yaptı. Berna Yılmaz, "Yoğun bakımda değil, tedavisi sürüyor" ifadelerini kullandı. Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da eski Başbakan Mesut Yılmaz’ı tedavi gördüğü hastanede ziyareti sonrası “Zor günler geçiriyoruz, herkes dua etsin” dedi.