PSV Eindhoven, Eran Zahavi'yi kadrosuna kattı

Hollanda ekiplerinden PSV Eindhoven, adı Fenerbahçe .le anılan İsrailli golcü Eran Zahavi'yi renklerine bağladı.

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Adı daha önce Fenerbahçe'yle de anılan Eran Zahavi'nin yeni adresi belli oldu. İsrailli golcü Hollanda'nın köklü kulüplerinden PSV Eindhoven'a transfer oldu. Hollanda ekibi transferi sosyal medyadan duyurdu.

PSV Eindhoven 2 yıllık sözleşme imzalattığı 33 yaşındaki futbolcu için bonservis ödemeyecek. Zahavi, kulüp kariyerinde bugüne kadar 427 maç oynadı ve 260 gol attı.

''Avrupa'da neler yapabileceğimi göstermek istiyorum''

Eran Zahavi transferin ardından verdiği demeçte, ''Çin'de harika zaman geçirdim. Ancak şimdi Avrupa'da neler yapabileceğimi göstermek istiyorum. PSV benim için büyük bir fırsat. Hollanda'da oynamayı dört gözle bekliyorum'' ifadelerini kullandı.