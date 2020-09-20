Fatih Erbakan'ın yüzde 51.5 ile 1. çıktığı Cumhurbaşkanlığı anketi alay konusu oldu

'Milli Araştırma' isimli bir sosyal medya hesabından yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi sosyal medyada gündeme oturdu. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın, yüzde 51.5 oy oranıyla birinci gösterilmesi alay konusu oldu.

Abone ol

Ankette katılımcılara aday olarak sunulan isimler ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'nin 2018 yılındaki Cumhurbaşkanı Adayı olan Muharrem İnce ile birlikte Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan oldu.

Alay konusu oldu

2233 kişinin katıldığı anketten çıkan sonuca göre Fatih Erbakan, aldığı yüzde 51.5'lik oyla en yakın rakibi Mansur Yavaş'ın iki kat üzerinde bir oy düzeyiyle açık ara birinci oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise anket sonucuna göre yüzde 19.5'te kalarak üçüncü oldu.

Fatih Erbakan'ı açık ara birinci yapan anket, sosyal medyada espri konusu oldu.