İstanbul Barosu'na 'Ebru Timtik' soruşturması! Durakoğlu dahil 11 yönetici savcılığa çağrıldı

İSTANBUL Barosu binasına Ebru Timtik’in fotoğrafının asılmasına ilişkin şikâyet üzerine soruşturma başlatıldı. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da dahil 11 baro yöneticisi savcılığa çağırıldı.

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Adil yargılanma talebiyle başlattığı ölüm orucu eyleminin 238’inci gününde yaşamını yitiren avukat Ebru Timtik için İstanbul Barosu önünde yapılan eylemde, Timtik’in fotoğrafının baro binasına asılmasına ilişkin yapılan şikâyetler üzerine İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

11 baro yöneticisini beyanı

Başsavcılık, önce İstanbul Barosu’ndan baro yöneticilerinin isimlerini istedi. Daha sonra ise aralarında İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu’nun da olduğu 11 baro yöneticisini beyanda bulunmak üzere savcılığa çağırdı. Gazetemize konuşan Durakoğlu, “Politik bir durum söz konusu. Ortada bir suç yok uydurma bir durum var” dedi.

"İstanbul Barosu özelinde bir algı operasyonu"

İstanbul Barosu, Timtik’in posterinin binaya asılmasına ilişkin hedef göstermeleri, “İstanbul Barosu özelinde bir algı operasyonu” olarak nitelendirerek posterin baro tarafından asılmadığını posterin baro görevlilerine rağmen bir gurup avukatın müdür yardımcısının odasına girilerek asıldığını belirtmişti. Buna karşın şikâyetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, baro yöneticilerini savcılığa beyanda bulunmaları için çağırdı. Baro yönetiminin savcılığa sözlü ya da yazılı beyanda bulunacağı öğrenildi