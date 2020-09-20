BIST 1.112
DOLAR 7,56
EURO 8,96
ALTIN 473,93
HABER /  POLİTİKA

İstanbul Barosu'na 'Ebru Timtik' soruşturması! Durakoğlu dahil 11 yönetici savcılığa çağrıldı

İSTANBUL Barosu binasına Ebru Timtik’in fotoğrafının asılmasına ilişkin şikâyet üzerine soruşturma başlatıldı. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da dahil 11 baro yöneticisi savcılığa çağırıldı.

Abone ol

Adil yargılanma talebiyle başlattığı ölüm orucu eyleminin 238’inci gününde yaşamını yitiren avukat Ebru Timtik için İstanbul Barosu önünde yapılan eylemde, Timtik’in fotoğrafının baro binasına asılmasına ilişkin yapılan şikâyetler üzerine İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

11 baro yöneticisini beyanı

Başsavcılık, önce İstanbul Barosu’ndan baro yöneticilerinin isimlerini istedi. Daha sonra ise aralarında İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu’nun da olduğu 11 baro yöneticisini beyanda bulunmak üzere savcılığa çağırdı. Gazetemize konuşan Durakoğlu, “Politik bir durum söz konusu. Ortada bir suç yok uydurma bir durum var” dedi.

"İstanbul Barosu özelinde bir algı operasyonu"

İstanbul Barosu, Timtik’in posterinin binaya asılmasına ilişkin hedef göstermeleri, “İstanbul Barosu özelinde bir algı operasyonu” olarak nitelendirerek posterin baro tarafından asılmadığını posterin baro görevlilerine rağmen bir gurup avukatın müdür yardımcısının odasına girilerek asıldığını belirtmişti. Buna karşın şikâyetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, baro yöneticilerini savcılığa beyanda bulunmaları için çağırdı. Baro yönetiminin savcılığa sözlü ya da yazılı beyanda bulunacağı öğrenildi

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Mesut Yılmaz yoğun bakımda mı! Eşi Berna Yılmaz'dan son dakika açıklamalar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İYİ Parti’de kurultay heyecanı! Akşener tek aday olarak girdi ve tekrar genel başkan seçildi
İçişleri Bakanı Soylu'dan Saygı Öztürk'e sert tepki! 'Karar almadan senin onayına göndereceğiz'
Uşşaki şeyhinin cinsel istismarına uğrayan 12 yaşındaki kızın annesi konuştu! 'Yine giderim'
İbrahim Kalın'dan Yunanistan'ın hadsiz manşetine tepki: Kınıyorum, telin ediyorum, lanetliyorum
Süleyman Pampal'dan korkutan sözler: Büyük İstanbul depremine yaklaşıyoruz
CHP'de işler iyice karışıyor! İnce: Ben partinin değil Mustafa Kemal’in askeriyim
ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti İlçe Başkanlığı'ndan ilginç kampanya! 'Külliye'de 1 gün geçirme fırsatı yakalayın'
PSV Eindhoven, Eran Zahavi'yi kadrosuna kattı
Antalya'da vicdansız kocadan dehşet! Hamile eşini karnından bıçakladı
Abdurrahim Albayrak Mesut Yılmaz için dua isteyip isyan etti: Yazıktır günahtır
Kırmızı Oda dizisi konusu nedir hangi kitaptan uyarlama?
Neslican Tay kimdir kaç yaşında öldü ne kanseriydi?
Yorumlar