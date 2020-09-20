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Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan küstah açıklamalar! 'Türkiye adada işgalci'

YUNANSİTAN Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ziyareti öncesi Türkiye'e yönelik hadsiz açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi adada işgalci gösteren Sakellaropulu, “Türkiye buna son vermeli. Kapsamlı çözüm böyle sağlanır” görüşünü savundu.

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Üç günlük ziyarette bulunmak üzere yarın Güney Kıbrıs´a gidecek olan Sakellaropulu, Rum Haber Ajansı’na konuştu.

Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmeye hazırlanan Yunan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou açıklamasında "Türkiye ile diplomasi yolunu izliyoruz" ifadelerini de kullandı.

Sakellaropulu, “Türkiye’nin tavrı Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin egemenliklerine ve egemenlik haklarına yönelmekle kalmayıp bölgedeki barış ve güvenliği de tehdit ediyor” düşüncesini dile getirdi.

"Cevap vermeye her an hazırız"

“Türkiye ile diplomasi yolunu izliyoruz. Ve iyi komşuluk ilişkilerine mutlak saygı duyuyoruz." diyen Sakellaropulu, "Ancak, Türkiye’nin herhangi bir meydan okumasını göğüslemeye ve cevap vermeye her an hazırız” iddiasında bulundu.

"Ada’daki Türk işgaline son verilmesi..."

Sakellaropulu, “Ada’daki Türk işgaline son verilmesi ve Kıbrıs sorununun, herkes için bağlayıcı ve mümkün olan tek zeminde: BM´nin ilgili kararları ve Avrupa müktesebatının ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ hükümranlığının tamamında uygulanması zemininde kapsamlı çözüm bulunması maksadıyla müzakerelerin BM çerçevesinde yeniden başlamasını başarmak için Kıbrıs siyasi liderliğiyle sürekli işbirliği içerisindeyiz.” dedi.

Güney Kıbrıs’ta Rum lider Nikos Anastasiadis ile de bir araya gelecek olan Sakellaropulo, Kıbrıs Türklerine yaptığı katliamlarla öne çıkan EOKA’cıların mezarlarını da ziyaret edeceği belirtildi.

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