MHP'den Muharrem İnce'ye tepki: Siyaset bukalemunları teker teker temizlenecek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Muharrem İnce’nin Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipleri Birliği’nin kapatılmasına yönelik çağrısına ilişkin ''Memleketin akıllı evlatlarının üzerinden elini çek. Onlar biz ölmeyelim diye ölüyorlar” sözlerine tepki gösterdi.

Abone ol

CHP'li Muharrem İnce, ‘Memleket Hareketi' gezileri kapsamında gittiği Artvin’de, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipleri Birliği’nin kapatılmasına yönelik çağrısına ilişkin, “Sayın Bahçeli, doktorlar bu memleketin akıllı evlatlarıdır. Memleketin akıllı evlatlarının üzerinden elini çek. Onlar biz ölmeyelim diye ölüyorlar” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Muharrem İnce’nin açıklamasına tepki gösterdi.

“Bazı terbiye yoksunu ve izansızların, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin Tabipler Birliği hakkındaki açıklamalarını fedakâr sağlık çalışanlarının bütününe yönelik gibi göstermeye çalıştığını görüyoruz” diyen MHP’li Semih Yalçın, Muharrem İnce’yi böyle hedef alırken şu ifadeleri kullandı;

“MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin korona virüs salgınıyla mücadele dolayısıyla sağlık çalışanları hakkında yaptığı paylaşım ve açıklamalar ortadayken, kendisi ve partimiz aleyhinde algı oluşturma çabası boşunadır.

''Kendi ayağına kurşun sıkanlardan biri de İnce’dir''

Sayın Devlet Bahçeli; sağlık çalışanlarının genel sorunlarıyla sadece korona virüsle mücadele döneminde değil, her zaman yakından ilgilenen ve onların fedakârca verdikleri hizmeti daima takdirle dillendiren bir siyaset adamıdır. İpe sapa gelmez kelamlarla kendi ayağına kurşun sıkanlardan biri de İnce’dir. Genel Başkanımızın yapıcı değerlendirmelerine verdiği seviyesiz ve pespaye cevaplar,İnce’nin;kendini dev aynasında gören, soyadına inat kaba ve nezaketsizlik abidesi bir politikacı olduğunu gösteriyor.

''Sizin bu ülkeye hangi faydanız dokundu?''

M. İnce bin gün boyunca havanda su dövüp davul tozuyla göle maya çalacaksa boşuna uğraşmasın. Değilse öncelikle MHP hakkındaki kemikleşmiş ön yargılarından kurtulup Nasrettin Hoca’dan “ince siyaset” dersi alsın. Ömrünü bu vatana adayan, devlet adamı kimliği ile her zaman örnek olmuş bir lidere karşı saygısız ve küstahça söz eden İnce’ye sormak lazım; Siz hangi davanın adamısınız? Sizin bu ülkeye hangi faydanız dokundu? Sizin siyasi derinliğiniz nedir?

Emirlere mutlak itaat lâzımdır. Laubali, gevşek, disiplinsiz, metotsuz kimselerle dâvamız yürümez. Her şeyde örnek olmak lâzımdır. Başbuğ Alparslan Türkeş

Merakımız şudur;

Hangi ara Marksist baronların uzantısı oldunuz?

Tıbbi atık haline gelmiş Tabipler Birliğinin sözcülüğünü ne zamandan beri yürütmektesiniz?

Bin günlük siyasetiniz hangi karanlık mahfillerinin ipoteği altında?

Eğer bu güzel ülkede siyaset yapacaksanız şu gerçeği hiç unutmamalısınız; Sayın Devlet Bahçeli; Vatandır, Bayraktır, Millettir, Devlettir ve nihayet Davadır. Siz Sayın Devlet Bahçeli’nin kesip attığı kör tırnağı dahi olamazsınız!

Çapınıza bakmadan MHP ve liderine dil uzatan sizin gibi siyaset bukalemunları teker teker temizlenecek, kurmaya çalıştığınız güdümlü platformlar doğrudan millet tarafından başınıza geçirilecektir. Sayın İnce şunu unutmayasın; biz elimizi hainlerin üzerinden katiyen çekmeyiz.”