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4'üncü hakemin antikor testi kabul edilmeyince karşılaşma ertelendi

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta GMG Kastamonuspor-Karacabey Belediyespor karşılaşması, koronavirüs testi pozitif çıkan 4'üncü hakemin yerine atanan Demokrat Özgür Güneş'in antikor testinin kabul edilmemesi üzerine ertelendi.

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Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk hafta karşılaşmasında GMG Kastamonuspor ve Karacabey Belediyespor takımları saat 15:30'da başlayacak mücadele için Gazi Stadyumu'na geldi. Mücadele öncesinde iki takım futbolcuları ısınma hareketlerini gerçekleştirmek üzere yeşil zemine çıkarken, karşılaşmada görevli hakemler sahaya çıkmadı. 

Orta hakem Batuhan Gültek, yardımcı hakemler Kerem Candaş ve İlker Ayten ile 4'üncü hakem Demokrat Özgür Güneş'in sahaya çıkmaması üzerine federasyon temsilcileri, her iki takımın teknik heyetine mücadelenin yarına ertelendiğini açıkladı. Mücadele öncesinde maçın 4'üncü hakeminin testi pozitif çıkmış ve yerine Demokrat Özgür Güneş atanmıştı. Güneş'in antikor testinin kabul edilmemesi üzerine mücadelenin ertelendiği öğrenildi.

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