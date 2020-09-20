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Bağdat'ta IŞİD liderlerinden bir tanesi daha etkisiz hale getirildi

IRAK güvenlik güçlerinin ülkede planlanan bir dizi terör saldırısını önlediği ve IŞİD liderlerinden birini başkent Bağdat'ta etkisiz hale getirdiği açıklandı.

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Irak'ta yayın yapan El Sumariya televizyonunun Irak güvenlik güçlerinden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre Irak Ulusal Güvenlik Servisi, Bağdat'ta kurduğu pusu sonucunda IŞİD'in Irak liderlerinden biri yakaladı.

Terör saldırısı planlıyordu

İsmi açıklanmayan IŞİD liderinin her yıl binlerce Iraklının katıldığı Erbain Günü etkinliklerinde terör saldırıları planladığı ifade edildi.

2017 sonunda Bağdat, IŞİD'e karşı zafer kazandıklarını duyurmuştu. Ancak Irak ordusu, uluslararası koalisyonunun ve milis güçlerinin desteğiyle IŞİD'e ait uyuyan hücreleri tespit ve imha etmek için çalışmalarına devam ediyor.

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