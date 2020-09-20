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Bursa'da trafik kazası sonrası sağlık ekiplerine saldırdı

Demirören Haber Ajansı

BURSA'da alkollü olduğu öğrenilen Mahmut T. (37), kullandığı otomobille karşı şeride geçerek başka bir araçla çarpıştı. Kaza sonrası müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerine saldıran Mahmut T., 1.80 promil alkollü çıktı. Şahsın ehliyetine el konularak 5 bin lira ceza kesildi.

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Kaza, İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi alt geçidinde meydana geldi. Alt geçide kontrolsüz girdiği iddia edilen Mahmut T. yönetimindeki 16 AJU 369 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Emre G. (30) yönetimindeki 16 F 6946 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle hafif şekilde yaralanan Mahmut T., önce sağlık personeline, ardından da kendisini sakinleştirmeye çalışan polis ekiplerine saldırdı.

1.80 promil alkollü olduğu ortaya çıktı

Polisler tarafından etkisiz hale getirilen Mahmut T.’nin ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Yapılan alkol muayenesinde 1.80 promil alkollü olduğu tespit edilen Mahmut T., polisler tarafından gözaltına alındı. Geçici olarak ehliyetine el konulan Mahmut T.'ye 5 bin lira da ceza uygulandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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