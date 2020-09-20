Almanya'nın en zenginleri açıklandı! Milyarder listesinde Türk de var
ALMANYA 'ülkenin en varlıklı' listesini açıkladı. Milyarderler arasında yer alan o Türk kim?
Almanya'nın açıkladığı listede, koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech CEO'su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin de yer aldı. Şahin listede kaçıncı sırada, ülkenin en varlıklısı kim oldu? İşte cevaplar...
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"En Zengin Almanlar" listesinde ilk sırada süpermarket zincirleri Lidl ve Kaufland'ın kurucusu 80 yaşındaki Dieter Schwarz, 41,8 milyar avroluk servetiyle listenin başında yer aldı.
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21.45 milyar Euro ile Reimann ailesi (Coty, Jacobs Douwe Egberts), ikinci sırada yer buldu.
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20 milyar Euro servetiyle de Wolfgang Porsche ailesi (Porsche, VW) üçüncü sırada yer aldı.
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