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Paris Saint-Germain deplasmanda Nice'i farklı geçti

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) dördüncü haftasında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Nice'i 3-0 yendi.

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Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) dördüncü haftasında Paris Saint-Germain, deplasmanda Nice'e konuk oldu.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Paris ekibi, 38. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe, 45+1. dakikada Angel Di Maria ve 66. dakikada Marquinhos'un ağları sarsmasıyla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Ligdeki ilk iki maçını kaybeden PSG, Metz'in ardından Nice'i de mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.

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