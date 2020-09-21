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Dümbüllü kavuğunun yeni sahibi Şevket Çoruh oldu

Türk tiyatrosunun simgelerinden Dümbüllü kavuğunun 6'ncı sahibi Şevket Çoruh oldu. Çoruh'a kavuğu eski sahibi Rasim Öztekin takdim etti.

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Kalp rahatsızlığından dolayı canlı performans yasaklanan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin, Dümbüllü kavuğunu Şevket Çoruh'a devretti.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle kavuğu alan Çoruh, "Üzerimde emeği olan ustalarım başta Savaş Dinçer, Müjdat Gezen, Mustafa Alabora başta olmak üzere beni yetiştiren tüm hocalarıma, Türk tiyatrosu için emek vermiş tüm ustalara teşekkür ediyorum. Bu kavuğu bugünkü zor şartlarda Anadolu'da perde açmaya çalışan, alternatif sahnelerden, apartman dairelerine kadar yüreği tiyatro dolu tüm tiyatro emekçileri adına kabul ediyorum. Başımın üstünde yeri var" dedi.

Bugüne kadar Kel Hasan Efendi'den İsmail Dümbüllü'ye ardından sırasıyla Münir Özkul, Ferhan Şensoy ve Rasim Öztekin'e emanet edilen Kavuğun 6'ncı sahibi Şevket Çoruh olmuş oldu.

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