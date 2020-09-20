BIST 1.112
DOLAR 7,56
EURO 8,96
ALTIN 473,93
HABER /  GÜNCEL

Şalvarlı uyuşturucu baronu piknikte yakalandı

Denizli'nin Honaz ilçesinin Kocabaş Mahallesi'nde uyuşturucu baronu olduğu ileri sürülen Zeliş takma adlı Z.Ç. jandarma tarafından düzenlenen operasyonla Tavas ilçesinde ormanlık alanda piknik yaparken yakalandı.

Abone ol

DENİZLİ'de uyuşturucu satmaktan hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan çevresinde 'Zeliş' takma adı ile uyuşturucu baronu olarak tanınan 40 yaşındaki Z.Ç., Tavas ilçesinde ormanlık alanda piknik yaparken Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı. 

Operasyonda Z.Ç. yakalanıp, gözaltına alındı. Z.Ç.'nin kendisini gözaltına alan jandarma ekiplerine, "Beni yakalayacağınıza teröristleri yakalasanıza" demesi dikkat çekti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Z.Ç. tutuklandı.

Z.Ç.'nin eşi N.Ç. ile damadı T.A.'nın aynı suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi. Z.Ç.'nin oğulları M.Ç. ve Ö.Ç.'nin de T.A.'nın kızı S.A.'nın da 'uyuşturucu satmaktan' polis ve jandarmada suç kayıtları bulunduğu belirtildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Libya Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması
Sinop eski belediye başkanı tartıştığı kişiyi tabanca ile yaraladı
Başakşehir Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
Fransızları korku sardı: Türkiye geri döndü
Uşşaki şeyni Fatih Nurullah'ın taciz ettiği 12 yaşındaki kızın annesi konuştu!
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (20 Eylül Pazar)
ÖNCEKİ HABERLER
ABD medyasındaki iddialar Katar'ı kızdırdı
Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçında gol düellosu
Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u iki golle geçti
Milli Eğitim Bakanlığından yeni yüz yüze eğitim açıklaması
Salih Yoluç, Le Mans'da podyumun zirvesine çıkan ilk Türk oldu
Liseler ne zaman açılacak MEB 2020 yeni açıklama geldi
Yorumlar 3 yorum