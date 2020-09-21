Yüz yüze eğitim bugün başlıyor! İşte yeni sistem

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin velileriyle bir araya geldi. Selçuk, çocukların okuma yazmayı öğrenmelerinin halledilebilecek bir konu olduğunu söyledi.

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bugün başlayacak yüz yüze eğitime dair, her türlü önlem alındığını söyledi. Denetimlerin sürdüğünü ve 3 binden fazla görevlinin okulları ziyaret ettiğini belirten Selçuk, çocukların okuma yazma öğrenmesinin rahatlıkla halledilebilecek bir konu olduğunu kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin velileriyle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, salgın dönemindeki eğitiminin işleyişe ilişkin velilerin endişelerine yönelik soruları yanıtladı. Selçuk, Türkiye'de corona virüs salgınının başlangıcından bu yana yaşanan gelişmelerin büyük bir ekip tarafından takip edildiğini söyledi.

Tüm okulların temizliği için ciddi tedbirler alındığını kaydeden Bakan Selçuk, meslek lisesi, halk eğitim merkezi ve bilim sanat merkezlerinin salgın döneminde ihtiyaç duyulan araç- gereç, cihaz, maske ve temizlik malzemesi gibi ürünlerin üretiminde ciddi katkı sağladığını söyledi.

"3 binden fazla denetçimiz var"

Sadece meslek liselerinde 50 milyondan fazla maske üretildiğini belirten Selçuk, "Kolonya, diğer temizlik malzemeleri, solunum cihazları gibi çok farklı araç- gereçler üretildi. Bu konuda rahatız. Bütün okullarımızda şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz: İl yöneticilerimizle, okul müdürlerimizle konuşuyoruz. Her bir okulumuzun ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilecek durumdayız. Bütün okullarımızda denetimler devam ediyor. Bizim de 3 binden fazla denetim görevlimiz, okulları ziyaret ediyor. Bazı çizelgeler var, kontrol listeleri var. Eğitim kurumlarında hijyen koşullarının oluşturulmasına yönelik bir kontrol kılavuzumuz var" ifadelerini kullandı.

"Müfredatın tamamlanması için yeterli"

Okullarda haftada 2 gün yapılacak yüz yüze eğitime ilişkin konuşan Selçuk, "Tüm evlerimizde farklı durumlar var. Evde kronik hastası olanlar var. Bir takım sosyal durumlar söz konusu olabilir. Tam da bu nedenle dedik ki; 'İsteyen velilerimiz, çocuklarını okula gönderebilirler' Ama diğer velilerimiz için de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim bir fırsat vermemiz lazım. Müfredatın işlendiği ve tüm kademelerin, ilkokul için ayrı kanal, ortaokul için ayrı kanal, liseler için ayrı kanal, okul öncesi için ayrı bölümler. Bu tür hizmetin verildiği ülke sayısı dünyada 3'ü geçmiyor. Altını çizerek söylüyorum, bizim için televizyondaki dersler, bir öğrencinin okuldaki müfredatının tamamlanması için yeterli. Yüz yüze eğitim bunun için bir destektir. EBA internet bunun için destektir. Yani ekstra çalışmadır" açıklamasında bulundu.

EBA destek merkezi sayısı 7 binin üzerinde

Selçuk, internet ve bilgisayara erişimi olmayan öğrenci ve veliler için EBA Destek Merkezleri kurulduğunu ve son bir ay içinde kurulan EBA Destek Merkezi sayısının 7 bini geçtiğini söyledi. Selçuk, bu sayının çok kısa bir süre içinde 20 bine çıkacağını aktardı.

Birinci sınıfların okuma-yazma öğrenmesinde endişe

Birinci sınıf öğrencilerinin okuma yazma öğrenme sürecine ilişkin velilerin endişeleri olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın okuma yazma öğrenmesinde elbette endişeleriniz var. 'Uzaktan eğitimle nasıl olacak bu' diyebilirsiniz. Emin olun çocukların okuma yazma öğrenmesi şu veya bu şekilde bizim rahatlıkla halledebileceğimiz bir konu. Ama bunu büyük bir kaygı merkezi haline getirirsek, işte o zaman sıkıntı olur."

Okullara kimse alınmayacak

Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yarın okullarda yüz yüze eğitimin ilk günü olması nedeniyle gelen görüntü ve fotoğraf çekim taleplerine ilişkin bilgilendirme yapma gerekliliğinin doğduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm çalışanlarımızın sağlığı için okul bahçelerimize ve binalarımıza kimse alınamayacaktır. Anlayışınız ve hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ediyoruz. Görüntü ve fotoğraf servisi Basın Müşavirliğimiz tarafından yapılacaktır" denildi.

Açıklamada ayrıca okullarda, öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek saygı duruşu ve İstiklal Marşı töreni dışında programın yapılmayacağı da ifade edildi.