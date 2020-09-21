Rıdvan Dilmen bombayı yarın patlatacak!

Rıdvan Dilmen, NTV canlı yayınında Erman Toroğlu'nun kendisiyle ilgili sözlerine canlı yayında ateş püskürdü. Türk futbolunun dizayn edilmeye çalışıldığını ileri süren Dilmen, iddialarını canlı yayında belgeleriyle ispat edeceğini söyledi.

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Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, kendisiyle ilgili "şeytan" yakıştırmasına ateş püskürdü. Futbol oynadığı dönemde sahadaki oyununa dair böyle bir yakıştırma yapıldığını; ancak şahsiyetiyle ilgili kimsenin böyle bir söz söyleyemeyeceğini ifade ederek Erman Toroğlu'na ateş püskürdü.

NTV canlı yayınında konuşan Rıdvan Dilmen, Erman Toroğlu'nun kendisiyle ilgili MHK başkanı seçiminde etkili olduğu yönündeki iddialara karşı çıktı. Bu iddianın ispatlanması gerektiğini söyleyen Dilmen, canlı yayında bir kez daha bu iddiayı gündeme getirenlere "ispatlayın" diyerek ispatlayamıyorsanız "yalancınız" diye seslendi.

İşte Dilmen'in o sözleri;

"Erman Hoca "şeytan" diyor bana. Sen diyemezsin bunu bana. Böyle bir hak vermiyorum sana. Kimse vermez de ben de vermiyorum. Benim yaşım 58! Ha beni kastetmiyorsan kastetmiyorum dersin. Seninle bizim 35 yıllık dostluğumuz var. Hiçbir zaman saygısızlık yapmadım, hiçbir türlü saygısızlık da görmedim senden.

"Hoop derler adama"

Öyle şeytanlar falan, hoop derler adama! Hop derler! Benim adım Rıdvan Dilmen! Şeytan diye bahsedemezsin benden. Benden bahsetmiyorsan da dersin ki Rıdvan yanlış anlamış dersin eyvallah onu da anlarım. Yandan dolaşmayın direkt söyleyin

Rıdvan Dilmen iddialı konuştu: Yarın açıklayacağım

Erman Hoca'yı ayırıyorum, vatansever bir kardeşimizdir. Benim konumda da özür bekliyorum kendisinden. Öbür arkadaşlar için de ne kadar vatansever olduklarını ne kadar Türk futbolunu dizayn ettiklerini de yarın (bugün) akşam hazırlansınlar, Türkiye Cumhuriyeti hazırlansın izleyecekler. Bak izleyecekler. Kimin vatansever olduğunu kimin terör örgütü liderlerinin sevgilisi olduğunu anlatacağım yarın akşam."