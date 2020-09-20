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HABER /  SAĞLIK

Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (20 Eylül Pazar)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 1519 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 61 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 302 bin 867, can kaybı 7 bin 506 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün ağır hasta sayımız 1456'ya ulaştı. Artış hızı yavaşlamış olsa da bu sayı azalmadan huzurlu olamayız. Birlikte mücadele virüsü yenecek en önemli güç. Sağlık çalışanlarımıza vefa göstergemiz tedbirde güç birliğidir" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 20 Eylül 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; 95 bin 321 yeni test yapıldı, 1519 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. Son 24 saatte 61 hasta vefat etti, 1116 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 9 milyon 269 bin 15, vaka sayısı 302 bin 867, vefat sayısı 7 bin 506 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 1456, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,0 oldu.

"Ağır hasta sayımız 1456'ya ulaştı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün ağır hasta sayımız 1456'ya ulaştı. Artış hızı yavaşlamış olsa da bu sayı azalmadan huzurlu olamayız. Birlikte mücadele virüsü yenecek en önemli güç. Sağlık çalışanlarımıza vefa göstergemiz tedbirde güç birliğidir" ifadelerini kullandı.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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