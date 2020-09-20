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Beyaz Saray’a gönderilen zehirli paket soruşturmasına Kanada da dahil oldu

İhlas Haber Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump adına Beyaz Saray’a gönderilen zehirli madde içeren paket soruşturmasına Kanada polisi de dahil oldu.

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ABD Başkanı Donald Trump adına ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Beyaz Saray'a içinde ölümcül derecede zehirli olan 'risin' maddesi bulunan bir paket gönderildiği bildirilmişti. Paket Beyaz Saray’a ulaşmadan güvenlik güçleri tarafından el konulmuş ve 'risin'in varlığını doğrulamak için iki kez test yapıldığı belirtilmişti. Olayla ilgili Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve başkanı korumakla görevli gizli servis tarafından soruşturma başlatılmıştı.

FBI tarafından yürütülen soruşturma kapsamında paketin Kanada’dan gönderildiği tespit edildi. Bunun üzerine FBI, Kanada polisi ile iletişime geçerek soruşturmaya dahil olmalarını talep etti. Kanada polisi tarafından yapılan açıklamada, Amerikalı yetkililerden yardım talebi aldıklarını ve soruşturmaya dahil olduklarını doğruladı.

Öte yandan; 'risin' maddesinin geçmişte Beyaz Saray’a ve diğer federal binalara gönderilmişti. 2014 yılında Mississippili bir adam, eski başkan Barack Obama ve diğer yetkililere 'risin' tozlu mektuplar gönderdiği için 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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