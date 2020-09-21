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Yüz yüze eğitim bugün başlıyor! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar

Anaokulları ve birinci sınıflar bugün yüz yüze eğitime başlıyor. ‘Hiç kimse endişeye kapılmasın’ diyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, diğer sınıfların ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağını açıkladı.

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Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayından bu yana kapalı olan okullarda ders zili bugün çalacak. Okul öncesi eğitim ve birinci sınıfa gidecek çocuklar, okula ilk adımlarını atacaklar. Diğer sınıflar için okullarda eğitimin ne zaman başlayacağı ise ileride değerlendirilecek. Koronavirüsün seyri belirleyici olacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şimdi biz, öncelikle okulöncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf düzeyindeki çocuklarımız için okullarımızın kapılarını açıyoruz. Okullarımıza yeni adım atacak bu çocuklarımız için ‘oyun’ temelli bir model ortaya koyuyoruz. ‘Temassız Oyunlar’ kitapçığımız işte burada hazır. Uyum sürecinde, dünya ülkelerinden çok daha hızlı bir mesafe alacağız. Yine temizlik için yardımcı personel, hijyen malzemesi, maske gibi ihtiyaçlara yönelik de çalışmaları tamamladık” diye konuştu. 

Hiç kimse endişeye kapılmasın

Alınan tüm önlemlere, yapılan tüm açıklamalara rağmen aileler iki arada kalmış durumda. Bir yandan okulla ilk kez tanışacak olan çocuklarının eğitimlerinin başlamasını istiyor, diğer yandan “Ya virüs bulaşırsa” kaygısını taşıyorlar. Bunun farkında olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şöyle konuştu: “Kimse hiçbir endişeye kapılmasın. Evlatlarımız, öğretmenlerimiz, eğitim çalışanlarımız ve velilerimiz için bir yerde riski varsa orada biz yokuz diyoruz. Şundan herkes emin olsun ki okullarımız ve tüm eğitim kurumlarımız şu anda kamuoyuna açık toplu alanlar içinde en güvenilir alanlardır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.” 

Bugünden sonra ne olacak?

İki hafta sadece ana sınıfları ve birinci sınıflar yüz yüze eğitime baylarken, diğer sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak sorusunun da cevabı merak ediliyor. Ziya Selçuk, "Salgının seyrine göre Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda ve mümkün olan en kısa sürede diğer sınıf düzeylerinde de kademeli olarak yüz yüze eğitime geçmeyi planlıyoruz.” dedi.

Haftada 5 gün eğitim olacak mı?

21 Eylül’den sonra eğitim başlarsa, bu pandemi öncesinde olduğu gibi 5 gün eğitim şeklinde mi olacak? Bakan Ziya Selçuk, bu konuda salgının seyrini ve Bilim Kurulu’nu işaret etti. “Olası her durum için biz hazırız. Sürecin akışını salgının seyri ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri belirleyecek. Bilim insanlarımızın ‘Bu uygundur’ dediği durum için biz en kısa sürede okullarımızı hazır hale getiririz, bundan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

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