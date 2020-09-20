Salih Yoluç, Le Mans'da podyumun zirvesine çıkan ilk Türk oldu

Motor sporlarının en prestijli yarışlarından Le Mans'da ilk kez podyumun en üst basamağına bir Türk çıktı. Salih Yoluç'un yarıştığı takım, amatör sınıfta birinci oldu.

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Le Mans Dünya Dayanıklılık Şampiyonası, cumartesi öğlen saatlerinde başladı.

24 saat süren yarışta Salih Yoluç'un yer aldığı TF Sport takımı, gece liderliği ele geçirdi.

Salih Yoluç, Jonathan Adam ve Charlie Eastwood'dan oluşan ekip, yarışın kalan bölümünde üstünlüğünü korudu birinci oldu.

Böylece, Le Mans 24 saat yarışını ilk kez bir Türk sürücü kazandı.