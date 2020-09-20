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Milli Eğitim Bakanlığından yeni yüz yüze eğitim açıklaması

Demirören Haber Ajansı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB); öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların sağlığı için okul bahçeleri ve binalarına kimsenin alınmayacağını açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamada; okullarda yüz yüze eğitimin ilk günü olması nedeniyle gelen görüntü ve fotoğraf çekim taleplerine ilişkin bilgilendirme yapma gerekliliğinin doğduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm çalışanlarımızın sağlığı için okul bahçelerimize ve binalarımıza kimse alınamayacaktır. Anlayışınız ve hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ediyoruz. Görüntü ve fotoğraf servisi basın müşavirliğimiz tarafından yapılacaktır" denildi.

Açıklamada ayrıca okullarda öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek saygı duruşu ve İstiklal Marşı töreni dışında programın yapılmayacağı da ifade edildi.

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