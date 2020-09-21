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Mesut Yılmaz'ın ailesini üzen haber! Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl

Önce akciğer ardından beyin ameliyatı geçiren eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın tedavisi devam ederken eşi Berna Yılmaz, önceki gün sosyal medyada çıkan “Öldü” haberine çok üzüldüklerini söyledi.

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İstanbul'da Florance Nightingale Hastanesi’nin 3. katında tedavi gören eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın yanında eşi Berna Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz ve gelini Ceren Öztürk Yılmaz var. Ziyaretçi kabul etmiyorlar.

Yorgun görünen Berna Yılmaz, eşinin durumu hakkında şu bilgiyi verdi: “Yoğun bakımda değil, odada dinleniyor, düne göre biraz daha iyi olduğunu söyledi doktorlar. Vefat ettiğine dair çıkan haberler bizi çok üzdü.”

Bilinci yerinde, sorulara cevap veriyor

Mesut Yılmaz’ın bir aile dostu, hastane ortamında destek tedavisi uygulandığını söylerken “Bilinci yerinde, sorulara yanıt veriyor. Hastalığın ilerlememesi için müdahale yapılıyor. Yakınları zor bir süreçte olduklarını söylüyorlar” dedi.

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