Erdoğan 'tekrar sıkmak durumundayız' demişti! Kabine'de sokağa çıkma ve 65 yaş dahil yeni yasaklar gündemde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışı, “Ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi. Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak zorundayız” dedi. Bugünkü kabineden sokağa çıkma ve 65 yaş üstü yasağı gibi yasakların çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cuma günkü sözleri akıllara yeni kısıtlamaların getirilebileceğini getiriyor. Erdoğan, “Ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi. Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak zorundayız” demiş ve "Bilim Kurulu tedbirleri artırmak durumunda..." uyarısı yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından bugün toplanacak olan Kabine'den yeni yasak kararlarının çıkması bekleniyor. Kabine Toplantısı'nda Sağlık bakanı Fahrettin Koca son durumla ilgili brifing verecek ve Bilim Kurulu'nun avsiyelerini aktaracak.

Bilim Kurulu'nun da önlemlerin sıklaştırılması konusunda görüş bildirdiği ifade edilirken, bugün başlayacak yüz yüze eğitimin tekrar ertelenip ertelenmeyeceği de merak konusu.

Lokal olarak sokağa çıkma yasakları, seyahat yasakları getirilebileceği belirtilirken, 65 yaş üstü yasağının da geri dönebileceği ifade ediliyor. AVM, pazar, park gibi kapalı ve kalabalık alanlara yönelik yeni kısıtlamalar da gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti? "Biz biraz gevşetince, defalarca uyarmamıza rağmen salgın önlemlerine halkımız uymadı. Vaka sayılarındaki artışı gördük. Mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız. Bunu keyfi yapmıyoruz. Bilim Kurulu tedbirleri artırmak durumunda..."

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu’nun TÜBİTAK’la ortaklaşa yürüttüğü yerli aşı ve ilaç çalışmaları da ele alınacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bugün okullarda dar kapsamlı başlatılacak eğitim süreci ve alınan tedbirlerle ilgili bilgileri kabineye anlatacak.

Doğu Akdeniz brifingi

Toplantıda Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yürüttüğü faaliyetler, Yunanistan ile yaşanan gerginlik, son dönemde hız kazanan diplomasi trafiği ve müzakere sürecinin yanı sıra Almanya’nın arabuluculuk girişimleriyle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 24-25 Eylül’de gerçekleşecek Doğu Akdeniz gündemli AB Zirvesi öncesi yapılan hazırlıklar ve diplomatik girişimlerle ilgili brifing verecek.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabineye Almanya Başbakanı Angela Merkel, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı görüşmelerde edindiği izlenimleri kabine üyeleriyle paylaşacak. Libya’daki gelişmeler, Türkiye’nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) Başbakanı Fayiz El-Serrac’ın istifa kararının ardından atılacak adımlar, Doğu Akdeniz’deki arama ve sondaj faaliyetleri ile Suriye’deki son durum da masaya yatırılacak.