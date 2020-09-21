Niğde'de deprem oldu! 4.1 büyüklüğünde depremin merkez üssü Bor içesi

NİĞDE'nin Bor ilçesinde dün akşam meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bu sabah saatlerinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

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Niğde'nin Bor ilçesinde dün akşam meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bu sabah saatlerinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 06.37'de merkez üssü Niğde’nin Bor ilçesinde zeminden 7.03 kilometre derinlikte 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Dün saat 22.08'de yine Bor ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken bazı evlerde çatlaklar oluşmuştu.

Kandilli: Deprem Aksaray'da oldu

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise deprimen Aksaray'ın Akçakent kasabası olarak açıkladı.

Evlerde çatlaklar oluştu

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergün ve Selim Gültekin, 5.1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Obruk köyünde incelemelerde bulundu. Obruk köyünde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını aktaran Vali Yılmaz Şimşek, evlerde çatlakların olduğunu dile getirdi. Ekiplerin hasar tespit çalışmasına başladığını kaydeden Şimşek, "Devlet olarak vatandaşlarımızın yanındayız. Adana'dan ikmal ekibimiz yola çıktığı çadır getiriyor. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

Öte yandan depremi yaşayan vatandaşlar ise büyük bir gürültü ve uğultu sesinin geldiğini, daha sonra da sallandıklarını anlattı. AFAD ekiplerinin bölgedeki çalışması devam ediyor.