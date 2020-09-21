Leicester City Burnley'i farklı geçti 2'de 2 yaptı

Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği ve bir başka milli futbolcu Cengiz Ünder'i de renklerine katan Leicester City, Burnley'i 4-2 yendi; 2'de 2 yaptı.

Abone ol

İngiltere Premier Lig'e 3-0'lık West Bromwich galibiyetiyle başlayan Leicester City, konuk ettiği Burnley'i 4-2'yle geçti.

Maçta Burnley 10. dakikada Chris Wood'un golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekibin üstünlüğü 10 dakika sürdü. Barnes, Burnley defansının uzaklaştıramadığı topu ağlarla buluşturdu ve skoru 1-1 yaptı. İlk yarı bu skorla sona ererken; 50'de Erik Pieters topu kendi kalesine gönderdi ve Leicester 2-1'i buldu.

61'de Burnley defansının uzaklaştıramadığı topu James Justin, ceza sahası sağ içinden ağlara gönderdi: 3-1.

73'te sol kanattan McNeil'in ceza sahasına gönderdiği serbest vuruşu Jimmy Dunne Leicester ağlarıyla buluşturdu: 3-2.

Maçta son sözü Dennis Praet söyledi. Ceza sahası sağ ön çizgisi üzerinde topla buluşan 26 yaşındaki Belçikalı orta saha sert vurdu ve 4. kez Burnley ağlarını havalandırdı.

Son dakikalarda başka gol olmadı ve Leicester City, sahadan 4-2 galip ayrıldı.

2'de 2 yapan Leicester City, puanını 6'ya çıkardı. Burnley ise ilk maçında puan alamadı.