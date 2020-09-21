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Lille Marsilya ile yenişemedi Burak Yılmaz geceye damga vurdu

Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, deplasmanda Marsilya ile 1-1 berabere kaldı. Burak Yılmaz, Marsilya karşısında 40 dakikada 5 kez ofsayta yakalandı.

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Fransa Ligue 1 4. hafta maçında Marsilya evinde Lille'i konuk etti. İkinci yarıda gelen karşılıklı gollerle taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Velodrome'da konuk Lille Luiz Araujo ile 47. dakikada öne geçerken 85'te Valere Germain'in golüne engel olamadı.

Bu sonucun ardından Lille puanını 8'e Marsilya ise 7'ye yükseltti.

Gecede Burak Yılmaz 78, Zeki Çelik 90 dakika forma giydi. Yusuf Yazıcı ise maçı yedek kulübesinde tamamladı. Marsilya'da forma giyen eski Galatasaraylı Yuto Nagatomo 60 dakika görev yaptı.

5 kez ofsayta yakalandı
Öte yandan, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz, Marsilya karşısında 40 dakikada 5 kez ofsayta yakalandı.

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