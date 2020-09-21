Muharrem İnce: İnsanlar iktidardan da muhalefetten de memnun değil

"Memleket Hareketi" başlatan eski CHP Yalova Milletvekili ve partisinin geçmiş dönem cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Giresun'u ziyaret ederek, fındık üreticilerinin sorunlarını dinlerken, milletin iktidardan da muhalefetten de memnun olmadığını söyledi. İnce "Türkiye'de genel anlamda gördüğüm durum bu. Biz de millete bir alternatif olmaya, bir çözüm noktası olmaya, bir seçenek olmaya çalışıyoruz" dedi.

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CHP’li Muharrem İnce, ‘Memleket Hareketi' gezileri kapsamında Giresun’u ziyaret etti. Burada konuşan İnce, "Türkiye’yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. ‘Muharrem İnce yalnız geziyor’ diyenlere de şunu söylüyorum: Hayır yalnız gezmiyoruz, Memleket Hareketi’nde arkadaşlar nöbetleşe benimle birlikte geliyorlar" dedi.

İnce, karış karış Türkiye’yi dolaştıklarını belirterek, “Türkiye’de gördüğüm şu; insanlar iktidardan da memnun değil, muhalefetten de memnun değil. Türkiye’de genel anlamda gördüğüm durum bu. Biz de millete bir alternatif olmaya, bir çözüm noktası olmaya, bir seçenek olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin fındık üretiminde çok önemli bir konuma sahip olduğunu ifade eden İnce, “Fındığın sorununu çözemeyen Türkiye’de hiçbir sorunu çözemez. Çünkü fındık bize ait, dünyadaki ekili fındık alanlarının yüzde 75’i, fındık üretiminin yüzde 65’i Türkiye’dedir. Aslında bu konuda tekeliz. Dünyadaki üretimin yüzde 65’ini yapacaksınız ama fındıkta piyasayı siz belirlemeyeceksiniz. 450 bin fındık üreticisi, ne yazık ki büyük şirketlerin insafına bırakılmış durumda. O yüzden eğer bu sorun çözülemiyorsa Türkiye’de hiçbir sorun çözülemez. 2 milyar dolara yakın ihracat geliriniz olacak, dünyanın yüzde 65’ini üreteceksiniz ve bu konuda piyasayı Hamburg belirleyecek. Bu olacak iş değil” ifadelerini kullandı.

"Arkadaşlarım sırayla bana eşlik ediyor"

Türkiye'yi karış karış gezdiklerini kaydeden İnce, “Türkiye’de açlık sınırı bugün için 2 bin 300 lira ama bu bölgede yani Ordu’da, Giresun’da, Artvin’de kişi başına gelir 2 bin 237 liradır. Memleket Hareketi kadrosu içinde yer alan arkadaşlarımla birlikte Türkiye’yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. ‘Muharrem İnce yalnız geziyor’ diyenlere de şunu söylüyorum: Hayır yalnız gezmiyoruz, Memleket Hareketi’nde nöbetleşe benimle birlikte geliyorlar. Ben sürekli nöbette olduğum için arkadaşlarım sırayla bana eşlik ediyor” diye konuştu.