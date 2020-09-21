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Fenerbahçe bu hafta iki transfer bombasını patlatıyor

Fenerbahçe, yaklaşan Galatasaray derbisi öncesinde kadrosuna ya iki forvet oyuncusu birden takviye edecek ya da bir golcü, bir kanat transferi yapacak.

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Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe'de yeni hedef santrafor ve kanat bölgesine yapılacak transferler. Sarı-Lacivertliler Galatasaray derbisi öncesinde kadrosuna ya iki forvet oyuncusu birden takviye edecek ya da bir golcü, bir kanat transfer edilecek.

Santrfor için 3 aday var. Bunlar Ze Luis, Samatta ve Papiss Cisse. Kanatlar için ise 2 isim öne çıkıyor. Bunlar da Perotti ve Samuel Kalu. Fener taraftarını heyecanlı bir hafta bekliyor. 

Samatta için işlem tamam
27 yaşındaki Tanzanyalı Samatta için Aston Villa ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, golcü oyuncuyla görüşmeyi sürdürüyor. Ze Luis’te ise tam tersi bir durum söz konusu.

Samatta daha yakın
Arap ekiplerinin transfer listesindeki oyuncuyu satma arzusundaki Porto, Fenerbahçe’nin kiralama teklifine sıcak bakmıyor. Ancak kariyerini düşünen 29 yaşındaki golcünün gönlü sarı-lacivertlilerden yana. Her iki oyuncu içinde ısrarlı bir çaba içinde olan Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi Samatta ya da Ze Luis’e imza attıracak.

İkinci golcü Cisse
Transferde tamamen ekonomik şartlar belirleyici olacak. Fenerbahçe, ayrıca daha uygun şartlarda ikinci bir golcü (Papis Cisse) daha transfer ederek bu mevkiyi garantiye alacak.  

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