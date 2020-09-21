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Bursa'da halayların çekildiği düğün sahiplerine 9 bin 450 lira ceza

BURSA’da koronavirüs tedbirlerinin uyulmadığı düğün sahibi 3 kişiye 3 bin 150'şer lira, maske takmayan 4 kişiye ise 900'er lira ceza kesildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ulus Mahallesi Uzun Hasan Sokak'ta koronavirüs tedbirlerine uyulmadan düğün yapıldığı ihbarını aldı. Sokağa giden ekipler, onlarca kişinin el ele tutuşarak, halay çektiğini gördü.

Ekipler, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmayan düğünü sonlandırdı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu’nca alınan kurallara uymayan düğün sahibi 3 kişiye 3 bin 150’şer liradan toplam 9 bin 450 lira, düğünde maske takmayan 4 kişiye ise 900’er liradan 3 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan düğünde onlarca kişinin el ele tutuşarak halay çektiği anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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