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İstanbul'da okul servis araçları denetlendi

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, 2020-2021 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul servis araçlarında denetleme yapıldı.

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerinin okul servislerini durdurarak denetledi.

Bu kapsamda ekipler, Fatih, Bakırköy, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Maltepe, Ataşehir ve Kadıköy'de de denetim yaptı.

Ekipler, durdurdukları servis araçlarında evrak kontrolü yaparak, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

Ayrıca ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında durdurdukları servis araçlarındaki öğrenci sayısını, öğrencilerin maske takıp takmadıkları, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını, dezenfektan bulunup bulunmadığını kontrol etti.

Denetimlerde, kurallara uymayan veya evrakında eksiklik bulunan sürücülere ceza kesildi.

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