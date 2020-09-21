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İstanbul Halk Ekmek normal ekmeğe bir zam daha yaptı! Fiyatı yüzde 33 arttı

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Halk Ekmek, 250 gram olan normal ekmeğe 25 kuruş zam yaptı. 75 kuruş olan normal ekmek 1 TL oldu. Tam buğday ekmeğinin fiyatı 3.40'tan 5 TL'ye yükseldi.

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İBB'nin zam furyasına bir yenisi eklendi. Geçtiğimiz günlerde Hamidiye Su'ya zam yapan İBB bu kez ekmeğe zam yaptı. Yerel seçimler öncesi 'İstanbul'da hayatı ucuzlatacağız' vaadini veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten sonra İstanbulluyu adeta zamma boğdu. İmamoğlu'nun bu kararları halk tarafından büyük tepki oluşturuyor.

Normal ekmeğe yüzde 33 zam

Halk Ekmek tarafından üretilen 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğe 25 kuruş zam geldi.  0,75 kuruş olan normal ekmekler 21 Eylül Pazartesi gününden itibaren 1 liradan satışa sunulacak.

İHE'de diğer zamlar

Tam buğday ekmeği 3.40 TL'den 5.00 TL'ye, Organik Buğday Ekmeği 4.75 TL'den 6.00 TL'ye, Organik Buğday Unu 5.50 TL'den 7.00 TL'ye, Normal ve Kepekli Ekmek ücretleri ise 0,75 TL'den 1.00 TL'ye yükseltildi.

İmamoğlu'nun son dönemdeki zamları

İBB yönetimi daha önce de birçok kez yeni zam kararları almıştı. Toplu ulaşıma yüzde 35 zam yapan İBB, BELTUR’un sosyal tesis kafeteryalarında yüzde 20 zam yapılmasına karar vermişti. Bu karar uygulamaya girmişken bir zam da Hamidiye suya gelmişti. Su yüzde 20 ile yüzde 50 oranlarında zamlanmıştı. Ayrıca müze girişlerine yüzde 50 ile 30 arasında zam yapılmıştı.

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