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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ilkokul günlerinden fotoğrafını paylaştı 35 yıl önceye ait

Yeni tip koronavirüs salgını önlemleri altında bugün anasınıfı ve ilkokul 1. sınıflar için yüz yüze eğitim bugün başlıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu vesileyle ilkokul günlerinden bir fotoğraf paylaştı.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başlayan yüz yüze eğitimin ilk gününde, ilkokul günlerinden bir fotoğraf paylaşarak, "O gün olduğu gibi bugün de çok heyecanlıyım" dedi. 

Bakan Selçuk paylaşımında, "Eylül 1985 / Bayındır, İzmir
O gün olduğu gibi bugün de çok heyecanlıyım. Gülümseyen yüz ifadesi
Okullarımız çocuklarımızla, sınıflarımız onların sesleriyle şenlenecek" ifadelerine yer verdi. 

Maske tembihi

Maske ve mesafe kurallarına da dikkat çeken Selçuk, "Maskelerimizi unutmuyoruz. Mesafemize ve temizlik kurallarına dikkat ediyoruz" ifadelerini kullandı. 

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