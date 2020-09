Reza Zarrab’ın para trafiği ortaya çıktı! Hangi bankaları kullandı kaç transfer yaptı?

Reza Zarrab'ın para trafiği ifşa oldu. Reza Zarrab'ın kuryesi Adem Karahan, elindeki tüm belgeleri FinCen Belgeleri ismindeki araştırmacı gazetecilik çalışması kapsamında BBC’ye teslim etti. Belgelere göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası, uyarılara rağmen Dubai merkezli Gunes General Trading şirketinin İran yaptırımlarının delinmesi kapsamında gerçekleştirdiği şüpheli işlemleri engellemedi.

O ağın içindeki üç büyük banka...

Zarrab’ın kurduğu ağın bir parçası olan Gunes General Trading adlı şirket, sızdırılan belgelere göre 2011-2012 arasında BAE finansal sisteminde 142 milyon dolar değerinde şüpheli işlemin gerçekleşmesinde rol aldı.

Standard Chartered Bankası’nın ise 2007-2016 yılları arasında Zarrab ve ağı için toplamda 5,8 milyar doları aşan 37 bin 533 adet para transferi gerçekleştirilmesinde rol oynadığı ortaya çıktı.

Deutsche Bank’ın da ABD’de faaliyet gösteren bir iştirakinin Mart 2017’de, Zarrab ile ilişkili olduğu 2013 yılında kamuoyuna yansıyan bir şirket için yaklaşık 29 milyon dolar para transferi gerçekleştirdiği belirtildi.

