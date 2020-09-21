Oruç Reis'in kaptanı Doğu Akdeniz'deki 35 günü anlattı! Devletimiz müsade etmedi

35 gün boyunca Doğu Akdeniz'de sismik arama faaliyeti yürüttüğü için Yunanistan'ı kudurtan ve bir hafta önce bakım nedeniyle Antalya Limanı'na dönen Oruç Reis gemisinin kaptanı Cankat Uzşen, Mavi Vatan'da yaşananları anlattı. Uzşen, 'Bu bölgede Türk Silahlı Kuvvetlerimizin aldığı tedbirlerle yaptığımız operasyonlarda, herhangi bir müdahaleye devletimiz tarafından müsaade edilmedi.' dedi.

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MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisinin kaptanı Cankat Uzşen, Oruç Reis gemisiyle Doğu Akdeniz'de yaşananlar hakkında konuştu.

Gemide, kaptan, güverte ve makine zabitleri, gemi adamları ile jeofizik operasyonlarında görevli teknik personelle toplam 54 kişi olduklarını aktaran Uzşen, "Ekip sürekli gemideydi herhangi bir değişim olmadı. Pandemi sürecinde kurumumuz gerekli tedbirleri aldığı için herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Gemiye katılırken yapılan sağlık kontrolleri, gemiye gelirken kurum tarafından servis ayarlanması gibi uygulamalarla biz bu süreci herhangi bir sıkıntı yaşamadan atlattık." diye konuştu.

"Tüm olanaklara sahibiz''

Özellikle mesai saatlerinde uyku düzenlerine çok dikkat ettiklerinin altını çizen Uzşen, "Gemimiz tüm uluslararası sularda çalışan sismik gemilerdeki olanaklara sahip. Personelimiz televizyon seyredebiliyor, dinlenme salonunda oturup çeşitli oyunlar oynayabiliyor. Kütüphanemiz, masa tenisimiz ve spor salonumuz var. Ayrıca internete erişim imkanımız var. Tüm personelimiz istirahat saatlerinde tüm bunlardan sınırsız şekilde faydalanabiliyor" diye konuştu.

"Gurur ve onur meselesi''

Uzşen, 'Mavi Vatan' olarak kabul ettikleri bölgede görev yapmanın önemine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu bölgede Türk Silahlı Kuvvetlerimizin aldığı tedbirlerle yaptığımız operasyonlarda, herhangi bir müdaheleye devletimiz tarafından müsaade edilmedi. Bu süreç donanmamızın bizimle olmasıyla gemi çalışanları ve bizler için ekstra bir motivasyon kaynağı olmuştur. Bizler de görevimizi layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Hiçbir şekilde en ufak bir endişemiz dahi olmadı. 'Mavi Vatan' olarak kabul ettiğimiz bölgede görev yapmak bizim için gurur ve onur meselesi."

"Antalya açıklarında test seyri yapacağız''

Rutin olarak 35 günlük periyodun sonrasında planlı bakım ve tutum çalışmalarının ardından yapılacak testlerle operasyonlara hazırlandıklarını ifade eden Uzşen, "Bu planlı bakım ve tutum çalışmaları yapılıp ikmaller ve personel değişimi tamamlandığında Antalya açıklarında test seyri yapacağız. Akabinde kurum talimatıyla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Bunu hayal ederdik''

Uzşen, 2010'dan beri uzun yol kaptanı olarak çalıştığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çalıştığım gemiler içinde yabancı ve Türkiye bayraklı gemiler vardı. Farklı ülkelere gidince onların sismik araştırma ve sondaj gemilerini görünce acaba bir gün bizim devletimizin de böyle gemileri olur mu diye düşünürdük. Bunu hayal ederdik. Sonrasında devletimizin 'Milli Enerji ve Maden Politikası' çalışmalarıyla bu gemilere kavuştuk.

Kavuştuktan sonra bunlara bakarak acaba bir gün bizlere nasip olur mu Oruç Reis'te çalışmak derdik. Çabaladık, çok çalıştık, mesleğimizde doğru şekilde ilerledik. Bu sayede şimdi buradayız. Bu, benim ve personelimiz için büyük bir şans."

Ne olmuştu?

Oruç Reis gemisi, Türkiye ile Yunanistan arasında NATO nezdinde başlayan müzakerelerin ardından Antalya Limanı'na geri dönmüştü. Atina yönetimi, atılan adımı 'pozitif bir sinyal' olarak nitelemişti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis de Navtex süresi uzatılmayan Oruç Reis için "Oruç Reis'in Antalya'ya dönüşü olumlu bir adımdır. Umarım bu adımı başkaları da takip eder. Bu yönde adımlar atılırsa, Yunanistan Türkiye ile yeni bir keşif teması döngüsü başlatmaya hazır" yorumunda bulunmuştu.