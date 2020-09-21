Bakan Albayrak: 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı hayırlı olsun
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.Abone ol
Bakan Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Eğitimli bir nesil, refah dolu bir geleceğin teminatıdır! 2020-2021 eğitim öğretim yılı evlatlarımıza, öğretmenlerimize ve ailelerimize hayırlı olsun. Sağlık ve başarı dolu bir dönem olsun inşallah" dedi.
📚🎒🏫— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 21, 2020
Eğitimli bir nesil, refah dolu bir geleceğin teminatıdır!
2020-2021 eğitim-öğretim yılı evlatlarımıza, öğretmenlerimize ve ailelerimize hayırlı olsun.
Sağlık ve başarı dolu bir dönem olsun inşaallah.#Okullaraçılıyor pic.twitter.com/QgGTpfWkbt