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Bir haftada 1 ton 66 kilogram eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son bir hafta içerisinde 1 ton 66 kilogram eroin ele geçiren narkotik birimlerimizi tebrik ediyorum." dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de narkotik birimlerin bir şebekeye daha darbe vurduğunu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son bir hafta içerisinde, 1 ton 66 kilogram eroin ele geçiren narkotik birimlerimizi tebrik ediyorum. Ha gayret" ifadelerine yer verdi.

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