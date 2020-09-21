Selman Öğüt'ün 'Kemalizm virüstür' sözleri Haber Global'de kavga çıkardı

Doç. Dr. Selman Öğüt'ün Kemalizm ile ilgili "virüstür" sözleri Haber Global'de kavga çıkardı. Prof. Dr. Ersan Şen'in "Kemalizm virüstür" sözü Anayasa'ya aykırıdır sözleri üzerine Erhan Şentürk, Öğüt'ü işaret ederek "Suç mu işliyor" sorusu gerginliğe neden oldu.

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Hukukçu Doç. Dr. Selman Öğüt'ün Kemalizm ile ilgili sözleri gerginliğe neden oldu. Moderatör Erhan Ertürk'ün kendisini hedef gösterdiğini iddia eden Öğüt, canlı yayını terk etti.

Erhan Ertürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Haber Global'deki programda CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Atatürk" ifadesini kullanmak istemediğini söylemesiyle başlayan tartışma bir kez daha masaya yatırıldı.

Hukukçu Doç. Dr. Selman Öğüt, Kemalizm'i anlatırken tarihsel süreci değerlendirdi. Kemalistlerin bizzat bunu istismar ettiğini söyleyen Öğüt, Erhan Ertürk'ün bir yazıdaki "virüs" benzetmesi üzerine CHP döneminin her attığı adımı kabul etmenin doğru olmadığını ifade etti.

"Mustafa Kemal Atatürk şu anda olsa, bu devirde yaşasa Tayyip Erdoğan'ı desteklerdi" iddiasında da bulunan Öğüt, Ertürk'ün, "Bunu bilemeyiz, speküle ediyoruz şu anda" tepkisiyle karşılaştı.

Sinirleri geren soru

Programın bir diğer konuğu Prof. Dr. Ersan Şen ise Atatürk milliyetçiliği ve Atatürkçülüğün normlar hiyerarşisinin en tepesinde yer aldığını söyleyerek bu kavramın bir virüs olarak tanımlanmasının en hafif deyimiyle Anayasa'ya aykırı olduğunu ifade etti. Bu sözler üzerine Ertürk, Şen'e Selman Öğüt'ün suç işleyip işlemediğini sordu.

"Provokatörsün"

Moderatör Erhan Ertürk'ün bu sözlerine karşı çıkan Öğüt, Ertürk'ü provokatörlükle suçladı. Ertürk'ün sözlerini sık sık keserek konuşmaları bağlamından kopardığını söyleyen Öğüt, itibar suikastı yapıldığını söyleyerek canlı yayını terk etti.