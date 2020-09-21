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Türk Tabibleri Birliği: Salgın yönetilemiyor fırtına kapıda

Türk Tabipleri Birliği Koronavirüs izleme grubu 6. aylık raporunu açıkladı. Salgının Doç. Dr. Osman Elbek, İstanbul'da koronavirüs vakalarının daha çok yoksul mahallelerde görüldüğünü söyledi.

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Türk Tabipleri Birliği Koronavirüs izleme grubu 6. aylık raporunu açıkladı.

TTB Başkanı Sinan Adıyaman, Prof. Dr. Kayıhan Pala, Prof. Dr. Özlem Kurt Azap, Doç.Dr. Cavit Işık Yavuz, Doç.Dr. Osman Elbek basın açıklaması yaptı.

Rapora göre 41’i hekim olmak üzere 95 sağlık çalışanı ve 7.506 yurttaş COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

13 Mayıs'ta alışveriş merkezlerinin açılması sonrası temel üreme katsayısının 1.56 olduğunu belirten Elbek, salgının yönetilemediğini koronavirüse ilişkin verilerin yanlış olduğunu savundu. Sonbahar aylarına yüksek bir toplumsal bulaşla girdiklerini söylerek, "fırtına kapıda" dedib

Koronavirüs yoksul mahallelerde daha çok görülüyor

6 Eylül'de açıklanan koronavirüs tablosunu gündeme getiren Elbek, HES kodu verileriyle İstanbul'da işaretleme yaptıklarını belirterek, "İstanbul sınıfsal olarak ayrışmış" dedi.

Elbek, yüksek ısılı kırmızı bölgelelerin orta-orta altı sosyo ekonomik konuma işaret eden mahallelerde büyük oranda örtüştüğünü söyledi.

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