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Cübbeli Ahmet Hoca'nın 'iç savaş hazırlığı' iddiası için İçişleri Bakanlığı harekete geçti

İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, sosyal medya hesabından Cübbeli Ahmet Hoca'nın gündeme getirdiği bir kısım derneklerin silahlandığı ve iç savaş hazırlığı yaptığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

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"2000 selefi dernek var. Silahlanıyorlar, iç savaşa hazırlanıyorlar" diyen Cübbeli Ahmet Hoca, “Bunlardan en az 150’sini öğrendim. Savcı davet ederse isim isim anlatacağım. Bu bir vatandaşlık görevi” açıklaması yapmıştı. Bu iddialarla ilgili İçişleri Bakanlığı harekete geçti. 

İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, iddialarla ilgili İç Güvenlik Stratejileri Başkanlığı’nca 1,5 yıllık kapsamlı bir çalışma yapıldığını duyurdu. Ersoy Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir kısım derneklerin silahlandığı iddiası ya da ihtimaline karşı da kayıtsız kalmamız mümkün değildir" diyerek şunları yazdı:

"Paylaşılan ilk demeçten sonra da derhal Sivil Toplumla İlişkiler Genel Md.lüğü denetçileri, terör ve istihbarat birimlerimiz tekrar tahkikata başlamıştır. Mesele aynı hassasiyetle takip edilmeye devam edilecek, idari ve adli süreçler işletilecektir.”


Twitter'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1. Bakanlığımızca, bugüne kadar selefi derneklerle ilgili yapılan denetimlerle birçok dernek kapatılmış, birçoğuna para cezası uygulanmıştır. İç Güvenlik Stratejileri Başkanlığı’nca da konunun önemine binaen 1,5 yıllık kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmiştir.

2. Bir kısım derneklerin silahlandığı iddiası ya da ihtimaline karşı da kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Paylaşılan ilk demeçten sonra da derhal Sivil Toplumla İlişkiler Genel Md.lüğü denetçileri, terör ve istihbarat birimlerimiz tekrar tahkikata başlamıştır.

3. Mesele aynı hassasiyetle takip edilmeye devam edilecek, idari ve adli süreçler işletilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur..

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